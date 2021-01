Iraq: attentato kamikaze a Baghdad, 13 morti

Il Il duplice attentato kamikaze che ha scosso questa mattina il centro di Baghdad ha provocato almeno 13 morti e 19 feriti: lo rende noto l'Esercito precisando che si tratta ancora di un primo bilancio. Fonti mediche temono un bilancio molto più alto in quanto il ministero della Salute ha annunciato di aver messo in allerta tutto il personale medico della capitale. che ha scosso questa mattina il centro di Baghdad ha provocato almeno 13 morti e 19 feriti: lo rende noto l'Esercito precisando che si tratta ancora di un primo bilancio. Fonti mediche temono un bilancio molto più alto in quanto il ministero della Salute ha annunciato di aver messo in allerta tutto il personale medico della capitale.