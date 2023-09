Iraq: catastrofico incendio a festa di nozze. Almeno 113 morti e 200 feriti Tragico il bilancio, ancora parziale. A fuoco un capannone a Qaraqosh, nei pressi di Mosul. Ordinata l'apertura di un'inchiesta

Come se non bastassero le guerre, il terrorismo, i conflitti civili, che da anni dilaniano il Paese. Questa volta, per una moltitudine di innocenti, l'appuntamento con il destino è giunto in quella che doveva essere una giornata di festa. Un matrimonio – con centinaia di invitati - in una sala comunale di Qaraqosh: località a maggioranza cristiana nei pressi di Mosul, nel governatorato di Ninive. Eloquente, dalle immagini riprese dal drone, il grado di devastazione provocato dall'incendio. Ad innescarlo, a quanto pare, l'esplosione accidentale di fuochi d'artificio, causata dalle candele utilizzate durante le celebrazioni. A quel punto la situazione è precipitata, le fiamme avrebbero iniziato ad aggredire velocemente l'interno del capannone; facendone infine collassare la copertura. Trappola mortale per chi si trovava all'interno. Ben oltre il centinaio le vittime; e decine e decine i feriti: molti dei quali in gravi condizioni, a causa delle ustioni. Tantissimi volontari si sono recati nelle strutture sanitarie per donare sangue. Situazione critica; mentre si continuano a cercare dispersi fra le macerie. Salvi, per la cronaca, gli sposi: ovviamente sotto shock. Ordinata l'apertura di un'inchiesta dalle autorità federali e curdo-irachene. La tragedia – è stato sottolineato – ha portato infatti alla luce pesanti lacune nella sicurezza di simili eventi.

