DIFESA Iraq: ministro Guerini, 'La sicurezza dei nostri militari è la priorità assoluta' la Francia condanna gli attacchi condotti questa notte

Iraq: ministro Guerini, 'La sicurezza dei nostri militari è la priorità assoluta'.

"La sicurezza dei nostri militari è la priorità assoluta, a loro va la più stretta vicinanza, da parte mia e di tutte le Istituzioni". Lo dice il ministro della Difesa Lorenzo Guerini sottolineando che fin dall'inizio dell'attacco iraniano alle basi statunitensi in Iraq la Difesa sta seguendo "la situazione e le evoluzioni con la massima attenzione". Guerini nel corso della notte ha sentito il comandante del contingente italiano, il generale Fortezza che lo ha rassicurato sulle condizioni dei nostri militari. "In questo momento è indispensabile agire con moderazione e prudenza". Ha detto Guerini in un colloquio telefonico con il collega iracheno Al Shammari per ricevere le sue valutazioni dopo gli attacchi della scorsa notte. "Ogni possibile soluzione - ha aggiunto - sarà affrontata insieme alla coalizione, con un approccio flessibile, anche per non vanificare gli sforzi fino ad oggi profusi".

Intanto la Francia "condanna gli attacchi condotti questa notte dall'Iran in Iraq contro postazioni della Coalizione anti-Isis.



I più letti della settimana: