INIZIATIVE Irlanda: 84.000 euro a chi si trasferisce in un'isola incontaminata Piccoli gruppi di persone risiedono già in questi paradisi di natura e di biodiversità

Molti sognano di cambiare vita e di trasferirsi in un'isola incontaminata. Ci ha pensato il Governo irlandese che ha dato il via al programma Our Living Islands che offre fino a 84.000 euro a chiunque sia disposto a trasferirsi in alcuni degli angoli più incontaminati del Paese. All'inizio dunque non si paga nulla, bensì si ricevono soldi. Chiaramente le cifre erogate prevedono alcune condizionalità, tra le quali: "restaurare edifici costruiti da più di trent’anni e rimasti senza affittuari almeno da due". Le isole coinvolte in questo progetto sono in totale 23, tutte affacciate sull'Oceano Atlantico, sprovviste di collegamenti diretti con la terraferma. Nonostante ciò non sono deserte; piccoli gruppi di persone risiedono già in questi paradisi di natura e di biodiversità. Le candidature si sono aperte sabato 1 luglio.

