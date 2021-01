USA Irruzione al Congresso: morti, feriti e 52 gli arresti. Twitter e Facebook sospendono profilo di Trump

Quattro morti, 13 feriti e 52 arresti: è il bilancio provvisorio degli scontri nella manifestazione di protesta dei fan di Donald Trump nella capitale, secondo i dati diffusi dalla polizia. Fra i morti una donna, Ashli Babbitt, veterana dell'aeronautica e grande sostenitrice del presidente uscente, colpita da un agente in uniforme con la sua arma di servizio. Diverse le armi da fuoco sequestrate ai manifestanti. Sono servite diverse ore affinché le forze dell'ordine riuscissero a sgomberare l'edificio per riportalo in sicurezza, poi il Congresso Usa ha ripreso i lavori per ratificare la vittoria di Joe Biden alla presidenziali. Mentre i migliaia di sostenitori sono stati fatti andare via - il sindaco di Washington, Muriel Bowser, ha infatti imposto il coprifuoco - altre proteste si sono susseguite in diverse città, tra cui quelle della Georgia dopo la vittoria democratica nello Stato. Il primo cittadino ha poi esteso l'emergenza pubblica nella capitale americana per 15 giorni, cioè fino al 21 gennaio, il giorno successivo al giuramento di Biden.

Dopo l'assalto, Trump ha fatto un appello invitando i suoi sostenitori alla calma, pur non facendo nulla per smorzare i torni sui presunti brogli. "Per favore, supportate la nostra polizia e le nostre forze dell'ordine. Sono davvero dalla parte del nostro Paese. State tranquilli", aveva affermato via Twitter il tycoon aggiungendo: "Ciò è quello che accade quando rubano delle elezioni". A stretto giro, sia Twitter che Facebook hanno sospeso i profili dell'ormai ex presidente, spiegando che ulteriori violazioni delle politiche incluse quelle sulle minacce violente, si tradurranno in una sospensione permanente dell'account. Intanto i funzionari dell'amministrazione degli Stati Uniti hanno iniziato a discutere la possibilità di invocare il 25esimo emendamento per rimuovere il presidente Trump dall'incarico. La misura straordinaria richiederebbe alla maggioranza del gabinetto e al vicepresidente Mike Pence di dichiarare al Congresso che Trump non è in grado di adempiere ai suoi doveri di presidente.

