In Siria almeno 26 persone sono rimaste uccise in un attacco terroristico attribuito all'Isis. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Osdh), spiegando che si tratta dell'ennesima azione contro i raccoglitori di tartufi nella Siria centrale. Il gruppo jihadista "ha ucciso 26 persone domenica mentre raccoglievano tartufi del deserto ad Hama orientale", ha detto l'Osservatorio, aggiungendo che almeno dieci di loro erano combattenti filo-regime.