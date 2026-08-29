Islanda al voto sull’Unione Europea, la partita si gioca soprattutto sulla pesca

L’Islanda torna a interrogarsi sul suo rapporto con l’Unione Europea. Quasi 400mila islandesi sono chiamati oggi alle urne per decidere se riaprire i negoziati di adesione a Bruxelles, sospesi nel 2013. Una consultazione dall’esito incerto, con il Paese sostanzialmente diviso a metà: l’ultimo sondaggio Gallup attribuisce un leggero vantaggio ai contrari alla ripresa delle trattative.

Il referendum non deciderà direttamente l’ingresso dell’Islanda nell’Unione. In caso di vittoria del sì ripartirebbero i negoziati con Bruxelles e, soltanto al termine del percorso, un eventuale accordo di adesione dovrebbe essere sottoposto a un secondo voto popolare.

A dominare il dibattito è soprattutto una questione: la pesca. Un settore che rappresenta circa il 6,5% del Pil islandese e che, oltre al peso economico, ha un enorme valore storico e identitario. L’eventuale ingresso nell’Unione comporterebbe infatti il confronto con la politica comune della pesca europea, che disciplina tra l’altro limiti alle catture e ripartizione delle quote. È proprio su questo terreno che si concentrano le maggiori resistenze. Gli oppositori temono che Reykjavík possa perdere parte dell’autonomia con cui oggi gestisce le proprie acque e una delle risorse naturali più importanti del Paese. Il fronte favorevole sostiene invece che l’Islanda potrebbe difendere i propri interessi proprio durante il negoziato, cercando condizioni specifiche per il settore.

I sostenitori del sì guardano inoltre ai possibili vantaggi economici di una maggiore integrazione europea, in un Paese alle prese con inflazione e tassi d’interesse elevati. I seggi chiuderanno alle ore 22.









