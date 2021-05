Israele approva il cessate il fuoco a Gaza: 'reciproco e simultaneo' per Hamas

Il gabinetto di sicurezza israeliano riunito sotto la presidenza di Benyamin Netanyahu ha approvato il cessate il fuoco con Gaza. Lo riportano vari media israeliani aggiungendo che non è ancora chiaro quando la tregua, che dovrebbe essere unilaterale, entrerà in vigore. La tv Canale 12 riferisce che dovrebbe cominciare alle 2 di questa notte, ora locale (l'una in Italia). Secondo a quanto si apprende, il voto è stato unanime. Un alto esponente di Hamas ha confermato che è stato deciso un cessate il fuoco con Israele "reciproco e simultaneo" a partire dalle 2 di venerdì mattina. Lo riporta il sito di Ynet.

