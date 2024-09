Israele attacca anche in Yemen Nuovo attacco contro la roccaforte di Hezbollah nel sud di Beirut

Israele attacca anche in Yemen.

L'Aeronautica israeliana ha lanciato un nuovo attacco contro la roccaforte di Hezbollah nel sud di Beirut. Lo riferisce l'Idf indicando che a breve fornirà i dettagli dell'operazione. Hezbollah ha confermato intanto che nell'attacco in cui è morto Nasrallah è stato ucciso anche uno dei suoi principali luogotenenti, Ali Karaki. Secondo l'Ong Centro siriano per il monitoraggio dei diritti umani, un attacco israeliano ha colpito a Homs, in Siria, un veicolo con milizie irachene filo-iraniane. E un altro attacco ha preso di mira un centro di comando in cui operavano miliziani di Hamas nell'ex scuola Umm al Fahm nel nord della Striscia di Gaza. Nel tardo pomeriggio la conferma dell'attacco in Yemen. “Decine di aerei dell'Aeronautica militare (Iaf), da combattimento, da rifornimento e dell'intelligence, - ha reso noto la stessa Idf- hanno attaccato a 1.800 chilometri da Israele le aree di Ras Issa e Hodeidah nello Yemen".

