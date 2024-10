Israele attacca l'Iran, risposta ai missili del 1° ottobre. Usa: "Autodifesa" Rappresaglia di Tel Aviv in risposta al massiccio attacco con missili balistici del 1° ottobre.

Israele ha iniziato la sua rappresaglia contro l'Iran, in risporta al massiccio attacco con missili balistici del 1° ottobre. Esplosioni in diverse aree del paese, inclusa Teheran. L'esercito israeliano ha confermato di aver effettuato "attacchi di precisione" su obiettivi militari in Iran "in risposta a mesi di continui attacchi" da parte della Repubblica islamica.

Il primo vicepresidente iraniano Mohammad Reza Aref ha dichiarato che "il potere dell'Iran umilierà i nemici della madrepatria", in un messaggio sul suo account X in risposta agli attacchi israeliani alle basi militari in alcune città iraniane.

Per la Casa Bianca, quella di Israele è una autodifesa ma, precisa il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, Sean Savett, gli Stati Uniti non stanno partecipando alle operazioni. L'amministrazione di Joe Biden è stata avvertita in anticipo dell'attacco di Israele contro l'Iran.

Israele ha inviato venerdì un messaggio all'Iran prima dei suoi attacchi, avvertendo Teheran di non rispondere. Lo scrive Axios citando tre fonti e sottolineando che il messaggio israeliano era un tentativo di prevenire un'escalation più ampia.



Il ministro degli Esteri Antonio Tajani su X scrive: "Seguiamo da vicino l'evoluzione della situazione. Ho parlato con l'Ambasciatrice a Teheran: l'ambasciata è operativa e non sono segnalati problemi ai nostri connazionali. Per le emergenze si può contattare la Sede al numero +989121035062 o l'Unità di Crisi al +39 0636225".



