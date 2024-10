MEDIO ORIENTE Israele attacca nuovamente base Unifil in Libano, Tajani: "I soldati italiani non si toccano" Bonelli, Europa Verde: "Israele ha dichiarato guerra all'Onu"

Israele attacca nuovamente base Unifil in Libano, Tajani: "I soldati italiani non si toccano".

Una fonte delle Nazioni Unite afferma che Israele ha nuovamente aperto il fuoco contro un posto di osservazione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale, ferendo due persone. Lo riporta Haaretz. Secondo il Times of Israel, il fuoco israeliano è stato aperto contro un posto di osservazione della forza di mantenimento della pace UnifilL. Le Idf non hanno rilasciato dichiarazioni immediate in merito al rapporto.

I due caschi blu feriti nel nuovo attacco ad una torretta di osservazione dell'Unifil a Naqoura, secondo quanto si apprende da fonti militari d'intelligence libanesi, sono di nazionalità cingalese, uno dei due si trova in gravi condizioni.

"I soldati italiani non si toccano, non sono militanti di Hezbollah". Lo ha detto il vicepremier, Antonio Tajani, dopo che l'esercito israeliano ha colpito basi italiane Unifil in Libano. "Quello che sta accadendo è inaccettabile. Oggi abbiamo scritto di nuovo al ministro degli Esteri israeliano: aspettiamo che facciano l'inchiesta e, visto che ci sono prove inequivocabili che sono stati i soldati israeliani a sparare contro le basi Unifil, e stamattina c'è stato un altro incidente in una base in cui c'erano una settantina di soldati italiani, ribadisco che è inammissibile".



"Ennesimo e gravissimo attacco da parte dell'esercito israeliano contro i militari dell'Unifil: due feriti, di cui uno molto grave. Israele ha dichiarato guerra all'Onu, un fatto di una gravità inaudita. È una violazione del diritto internazionale che costituisce un crimine di guerra e una violazione del diritto umanitario. Non è più possibile tollerare la violenza e crimini contro l'umanità del governo di Netanyahu, che ha portato la guerra a un livello globale, con conseguenze drammatiche per le vittime civili: oltre 42 mila tra Gaza e Libano e 3 milioni di sfollati. Chiediamo al governo Meloni di ritirare l'ambasciatore italiano in Israele e di proporre al consiglio europeo le sanzioni contro Israele, un governo che viola il diritto umanitario e responsabile di crimini di guerra". Così in una nota il portavoce di Europa Verde e deputato di AVS Angelo Bonelli.



La Cina ha "duramente condannato" Israele per l'attacco alla torre di osservazione dell'Unifil che ha ferito le forze di peacekeeping dell'Onu in Libano, esprimendo "preoccupazioni" per l'evoluzione della situazione. La portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning ha affermato che "qualsiasi attacco deliberato alle forze di peacekeeping è una grave violazione del diritto internazionale umanitario e della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza", affermando che "tali atti sono inaccettabili e devono essere fermati immediatamente".



