Israele avvia l'operazione di terra, i tank entrano a Gaza City

Israele ha iniziato nella tarda serata l'attacco di terra a Gaza, coi carri armati che sarebbero già entrati nella principale città della Striscia.

È di almeno 38 morti il bilancio dei raid notturni israeliani a Gaza: lo riferisce Cnn, precisando che gli ospedali Al-Shifa e il Baptist di Gaza City hanno segnalato rispettivamente 23 e 12 morti rispettivamente, mentre altre 3 vittime sono segnalate dall'ospedale di Al-Aqsa. I video ottenuti dalla Cnn "mostrano i corpi di numerosi bambini insanguinati che arrivano negli ospedali nel nord di Gaza, insieme ad adulti che urlano di dolore mentre piangono i corpi dei loro figli, coperti da sudari bianchi".

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz afferma stamattina che "Gaza sta bruciando". "Le Idf colpiscono con pugno di ferro le infrastrutture terroristiche e i soldati stanno combattendo coraggiosamente per creare le condizioni per il rilascio degli ostaggi e la sconfitta di Hamas", scrive Katz in in post sul suo account X. "Non cederemo e non torneremo indietro, fino al completamento della missione", sottolinea il ministro israeliano.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha avvertito oggi che Hamas ha solo pochi giorni per accettare un accordo di cessate il fuoco, mentre Israele bombarda Gaza City. Lo Stato ebraico "ha iniziato a condurre operazioni" nella principale città della Striscia, "quindi pensiamo di avere una finestra di tempo molto breve per raggiungere un accordo: non abbiamo più mesi, probabilmente ci restano giorni, forse qualche settimana", ha detto Rubio ai giornalisti mentre lasciava Israele per raggiungere Doha.

Il segretario di Stato americano ha aggiunto che solo il Qatar ha la capacità di mediare a Gaza, nonostante l'attacco israeliano ad Hamas nel Paese arabo una settimana fa. "Ovviamente devono decidere se vogliono farlo dopo la scorsa settimana o meno, ma vogliamo che sappiano che se c'è un Paese al mondo che potrebbe contribuire a porre fine a questa situazione attraverso un negoziato quello è il Qatar", ha detto Rubio.







