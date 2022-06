Israele: Bennett e Lapid scioglieranno il Parlamento la settimana prossima patto di difesa aerea con Marocco, Emirati Arabi, Egitto e Bahrain per proteggersi dalla minaccia dei missili iraniani

Tra pochi giorni il Governo presenterà un disegno di legge per sciogliere la Knesset, il Parlamento israeliano, e indire nuove elezioni ponendo fine alla 36.ma legislatura. Oggi alle 20:00 ora israeliana il premier Bennett e il ministro degli Esteri Lapid terranno una conferenza nella quale dichiareranno di avere “esaurito tutte le opzioni per stabilizzare la coalizione” dopo un anno dalla sua creazione. Dopo lo scioglimento della Knesset, Lapid sarà Primo Ministro ad interim fino a quando il nuovo governo non presterà giuramento. Dati i vincoli legali e le festività, le elezioni sono previste per la fine di ottobre 2022.

È iniziata ufficialmente la corsa contro il tempo dell’Iran per dotarsi della bomba atomica, e quella di Israele per impedirlo. Dopo l’installazione di mille nuove centrifughe per l’arricchimento dell’uranio nell’impianto di Natanz, Teheran ha spento e rimosso dalle proprie centrali 29 videocamere di sorveglianza dell’Agenzia per l’Energia Atomica dell’Onu, che ora non è più in grado di valutare lo stato del programma nucleare iraniano. Teheran ha iniziato inoltre la costruzione di un nuovo impianto atomico sotterraneo, ancora più in profondità degli altri, per il timore di un attacco israeliano con bombe anti-bunker. Da parte sua Gerusalemme ha intensificato la lotta al programma nucleare iraniano e allo sviluppo di missili a lungo raggio di Teheran, che possono raggiungere non solo Israele ma anche l’Europa e gli Stati Uniti. Così alcuni droni israeliani hanno colpito la base militare iraniana di Shaheed Hamat, dove si progettano e producono i missili balistici, decollando proprio dall’Iran a soli 10 chilometri dall'obiettivo dell'attacco. E altri missili hanno colpito la torre di controllo e le piste dell’aeroporto di Damasco, per evitare che Teheran fornisca a Hezbollah in Libano, attraverso la Siria, i propri razzi nascosti in aerei commerciali, che non possono essere danneggiati ma che ora non potranno neanche atterrare. Il ministro della Difesa Gantz ha dichiarato oggi che un patto di difesa aerea è in atto fra Israele e il Marocco, Emirati Arabi, Egitto e Bahrain per proteggersi dalla minaccia dei missili dell’Iran e dei suoi alleati in Siria, Libano, Iraq e Yemen, auspicando che l’alleanza difensiva si allarghi all’Arabia Saudita con la visita del Presidente americano Biden a metà luglio. Intanto continua anche la guerra segreta di spie: il premier Bennett ha rivelato che oggi sono state arrestate a Istanbul alcune cellule terroristiche iraniane che preparavano attentati contro ebrei e israeliani.



Massimo Caviglia

