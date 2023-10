MEDIO ORIENTE Israele: Biden andrà a Tel Aviv mercoledì Hamas ha diffuso il primo video che mostra una delle persone prese in ostaggio

Israele: Biden andrà a Tel Aviv mercoledì.

Il segretario di stato statunitense, Antony J. Blinken, ha detto che il presidente Joe Biden andrà in visita a Tel Aviv mercoledì. L’obiettivo dichiarato è quello di frenare il peggioramento della crisi umanitaria nella Striscia di Gaza e prevenire che la guerra tra Israele e Hamas diventi “regionale”, quindi che includa anche il movimento radicale libanese Hezbollah e l’Iran (entrambi alleati di Hamas). Non è chiaro se la visita di Biden condizionerà in qualche maniera la decisione di Israele su quando iniziare l’invasione della Striscia.

Intanto anche nella notte sono proseguiti i bombardamenti israeliani, in cui sono stati uccisi finora almeno 2.800 palestinesi, così come è proseguito il blocco di Israele degli aiuti umanitari al valico di Rafah, l’unico passaggio via terra che collega l’Egitto con la Striscia di Gaza.

Lunedì Hamas ha diffuso il primo video che mostra una delle persone prese in ostaggio dall’attacco compiuto contro le comunità israeliane vicine alla Striscia lo scorso 7 ottobre: il video mostra una donna con doppia nazionalità israeliana e francese sequestrata durante il massacro compiuto da Hamas al festival musicale Supernova.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: