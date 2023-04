Israele: bombardamenti in Siria dopo i razzi lanciati verso le alture del Golan occupate

Si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato il giovane avvocato romano Alessandro Parini. Fonti di polizia hanno confermato come all'origine del decesso vi sia proprio l'impatto provocato dall'auto finita contro un gruppo di persone, sul lungomare di Tel Aviv, e condotta da un 45enne arabo-israeliano. Pare fosse rimasto turbato dalle immagini delle violenze avvenute nei giorni scorsi alla moschea di al-Aqsa di Gerusalemme. Le forze di sicurezza dello Stato Ebraico escludono la tesi dell'incidente stradale, sottolineando come abbia agito in “modo premeditato”. Vicenda che testimonia il clima di tensione – prossima al parossismo – che si respira in questi giorni in Medio Oriente. Quadro complicato dalle turbolenze politiche in Israele; con nuove imponenti manifestazioni contro la riforma giudiziaria elaborata dal governo Netanyahu. Come tutto ciò possa incidere sul confronto con i gruppi armati palestinesi – e quello a distanza, con l'Iran - è oggetto di speculazioni. Ma la situazione potrebbe sfuggire di mano in qualsiasi momento. Nella notte Tsahal ha effettuato strike in Siria, dopo il lancio di razzi verso la parte annessa unilateralmente da Israele delle alture del Golan. Azioni simili hanno già interessato anche il Libano. Panorama internazionale caratterizzato dall'insorgere di continui focolai di crisi. Ad esempio intorno a Taiwan; perno del dispositivo statunitense di contenimento della Repubblica Popolare. Proseguono le esercitazioni militari cinesi; con simulazioni – pare - di attacchi di precisione contro obiettivi chiave dell'isola. Ma continua ad essere la crisi ucraina, il principale generatore di instabilità su scala globale. Fronti in sostanziale stallo; con l'eccezione della lenta e sanguinosa avanzata russa su Bakhmut. Per il resto – stando ad alcuni analisti – le forze di Mosca si starebbero settando sul contenimento dell'annunciata controffensiva ucraina, utilizzando l'artiglieria per colpire concentrazioni di truppe e materiali sulle possibili direttrici d'attacco.