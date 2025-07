L'ANALISI Israele, Dario Fabbri: ad oggi “nessuno dei suoi obiettivi è stato davvero raggiunto” L'analisi su Gaza, ostaggi, Siria e rapporti con gli Usa. "Assenza sia di tattica che di visione".

“A me pare che Israele sia incastrata da sé e dalle circostanze" - commenta Dario Fabbri. "Da un lato vorrebbe trattenere una buona fetta della Striscia di Gaza con questo tentativo di pulizia etnica, che non è una mia interpretazione, sono le parole specifiche del governo israeliano che ha invitato più volte la popolazione di Gaza ad andarsene; letteralmente dicendo che ci sono molti Paesi – non si sa bene quali - disposti ad accoglierli, dalla Giordania all'Egitto passando addirittura per la Libia, chissà quale. Questo tentativo, al di là delle tragedie, delle stragi pressoché quotidiane, non sembra stia dando fortunatamente i frutti che Israele sognava. Poi c'è la questione degli ostaggi - non si sa bene neanche quanti siano, come ovvio, in vita - che Israele continua, ci mancherebbe pure, a reclamare. Poi c'è la questione di Hamas, che è tutto tranne che debellata, anzi difficile anche dire se abbia meno o maggiore consenso rispetto a qualche tempo fa, non perché la amino, ma perché a chi si aggrappano? Poi - continua Dario Fabbri - c'è la questione più generale, quella regionale, a cui si faceva riferimento.

È come se Israele colga - anche per merito suo, ha saputo piegare sia Hezbollah che Hamas, che alcune milizie irachene; è crollato il regime damasceno -, come se Israele colga in questa fase una grande occasione per rimodulare la Regione, e quindi abbia questa Lo ha fatto soltanto qualche giorno fa in Siria, con la scusa della comunità drusa, per colpire il nuovo regime siriano, peraltro facendo imbestialire gli americani, che come ben sappiamo - attraverso l'amministrazione Trump - hanno stretto invece un notevole accordo con i nuovi padroni a Damasco. Dunque siamo davanti ad un'assenza sia di tattica che di visione in questo momento da parte di Israele, che è come se vada avanti ad oltranza; perché in fondo - ci mettiamo dentro anche il programma nucleare iraniano -, nessuno dei suoi obiettivi è stato davvero raggiunto fino al punto in cui si desidera arrivare”.

