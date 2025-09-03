GUERRA Israele dichiara terra statale 45 ettari in Cisgiordania Sull'Ucraina il presidente russo Putin: “Se prevarrà il buonsenso sarà possibile concordare un'opzione accettabile per porre fine alla guerra”

L'ufficialità arriva direttamente dall'amministrazione civile del Ministero della Difesa israeliano: 45 ettari di territorio in Cisgiordania diventano territorio statale di Israele. L'area si trova vicino all'avamposto di Havat Gilad, nel nord della Cisgiordania. Questo significa che sarà disponibile per lo sviluppo di insediamenti e infrastrutture dello stato ebraico. In precedenza, il terreno faceva parte delle terre amministrative dei villaggi palestinesi vicini.

L'esercito israeliano, intanto, avanza verso il centro di Gaza City con soldati e carri armati. I residenti che sono state distrutti case e accampamenti che ospitavano palestinesi sfollati dopo quasi due anni di guerra. In 70mila sarebbero fuggiti da Gaza City nelle ultime 72 ore. Prosegue intanto l'iniziativa navale della Flotilla per Gaza che punta a sfidare il blocco della Striscia per consegnare aiuti. A bordo delle navi anche quattro parlamentari italiani: “La Spagna ha deciso di dare protezione diplomatica a chi sarà su quelle imbarcazioni. Noi chiediamo al governo italiano di fare lo stesso” afferma il leader del M5s Giuseppe Conte.

Sul fronte ucraino è possibile che anche il presidente Usa Trump si colleghi al vertice dei Volenterosi a Parigi con alcuni leader presenti e altri in collegamento, come la premier Meloni. Dalla Cina il presidente russo Putin parla di pace: “Se prevarrà il buonsenso – dice - sarà possibile concordare un'opzione accettabile per porre fine alla guerra. Mi sembra che ci sia una certa luce alla fine del tunnel. Vediamo come si evolve la situazione", aggiungendo che Mosca nota "gli appelli" della presidenza Trump e "un sincero desiderio di trovare una soluzione".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: