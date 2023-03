Israele: è il momento di fermare l’Iran prima che sia troppo tardi

Alcuni caccia da combattimento israeliani, accompagnati da uno squadrone di aerei da trasporto americani “Fuel Tankers”, hanno volato oggi da Tel Aviv fino a una base aerea USA vicino Madrid. Durante il volo sono state effettuate operazioni di rifornimento ai caccia israeliani sotto la supervisione del Comando centrale delle Forze Armate statunitensi. I chilometri percorsi da Tel Aviv a Madrid rappresentano la stessa distanza che intercorre fra Tel Aviv e Teheran andata e ritorno.

Sembrano quindi essere ultimati i preparativi per un attacco israeliano alle centrali nucleari iraniane. O almeno si tratta di un messaggio molto chiaro al regime degli ayatollah su una probabile opzione militare in risposta all’ultima menzogna sull’arricchimento dell’uranio all’84% avvenuto “per errore”. Anche il Re di Giordania, durante la sua visita negli Stati Uniti, ha chiesto aiuto al Presidente Biden e al Segretario alla Difesa Austin, affermando che le milizie iraniane in Siria e in Iraq stiano minacciando la stabilità del Regno e per danneggiare il processo di pace in Medio Oriente.

Intanto, malgrado i tentativi dei manifestanti di bloccare il viaggio del premier israeliano, l’incontro a Roma con l’omologa Meloni è solo il primo dei suoi appuntamenti. Venerdì mattina Netanyahu incontrerà il ministro Urso e la Presidente del Consiglio italiano, poi volerà a Berlino. Anche i maggiori funzionari israeliani hanno fissato colloqui ai più alti livelli nelle capitali europee per spiegare la posizione interventista di Gerusalemme contro la minaccia iraniana. Ma al momento ciò che preme di più al Presidente americano Biden è di essere assolutamente certo che Netanyahu non pianifichi da solo un attacco alle centrali iraniane.

Massimo Caviglia