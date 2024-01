MEDIO ORIENTE Israele e Palestina in presenza al consiglio Affari Esteri dell'UE L'agenzia palestinese Wafa conferma che almeno 12 palestinesi sono stati uccisi e altri feriti da un raid dell'aviazione israeliana su uno stabile residenziale vicino all'ospedale Shifa.

I ministri degli Esteri di Israele e Palestina parteciperanno in presenza al Consiglio Affari Esteri di lunedì prossimo a Bruxelles. Lo confermano fonti diplomatiche e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen annuncia: "A marzo la Commissione presenterà la strategia per l'industria europea della difesa. Dobbiamo ripensare a tutto il nostro sistema e la nostra base industriale".

Nella Striscia intanto si continua a combattere. L'agenzia palestinese Wafa conferma che almeno 12 palestinesi sono stati uccisi e altri feriti da un raid dell'aviazione israeliana su uno stabile residenziale vicino all'ospedale Shifa. Secondo la stessa fonte nelle ultime ore sono stati uccisi 77 cittadini e decine i feriti tra cui bambini e donne dal continuo bombardamento da parte degli aerei, dell'artiglieria e delle cannoniere navali israeliane. Altra zona pesantemente colpita resta Khan Yunis. Secondo l'emittente qatariota al Jazeera ai raid aerei notturni si sono aggiunti i carri armati e i veicoli dell'esercito ebraico che si sono spinti nelle vicinanze dell'ospedale Nasser e dell'ospedale da campo giordano.

Dall'Italia il vicepremier Antonio Tajani conferma che, qualora servisse a Gaza in una fase di transizione per una missione di pace, gli oltre 1.000 militari italiani in Libano sono pronti.

