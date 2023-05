CORRISPONDENZA Israele: eliminati i capi della Jihad Islamica a Gaza

Israele: eliminati i capi della Jihad Islamica a Gaza.

Durante la notte l'Esercito israeliano ha eliminato con un blitz aereo alcuni comandanti dell'organizzazione terroristica Jihad Islamica a Gaza in una operazione denominata "Scudo e freccia". Oltre all'eliminazione dei responsabili del lancio di razzi da Gaza e degli attentati in Cisgiordania, sono stati distrutti 10 siti per la produzione di armi. In attesa della risposta, Israele ha avvertito Hamas di non supportare la Jihad Islamica e ha dichiarato lo stato di emergenza, richiamando i riservisti e dispiegando le batterie di difesa aerea Iron Dome anche a Tel Aviv. L'incognita maggiore è rappresentata dall'Iran: se deciderà di ordinare a Hezbollah in Libano e alle milizie sciite in Siria di lanciare missili dal nord, sarà l'inizio di una nuova guerra.

Massimo Caviglia

