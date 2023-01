Israele: esercitazione militare con gli Stati Uniti contro la minaccia nucleare iraniana La corrispondenza di Massimo Caviglia

Da domani il premier israeliano Netanyahu dovrà fare a meno nel suo governo del ministro Arye Deri, a causa della sentenza dell'Alta Corte, secondo cui Deri non è idoneo a fare il ministro per i suoi reati di corruzione compiuti nelle precedenti legislature. Netanyahu ha dovuto anche fronteggiare una manifestazione di oltre centomila dimostranti contrari alla riforma della giustizia. Il suo progetto intende limitare la possibilità della Corte di annullare le leggi approvate dal Parlamento. L’ampia attività della Corte Suprema era dovuta all’immobilismo politico degli ultimi anni, e lo scrittore David Grossman, nel suo intervento alla manifestazione, ha sottolineato come questa sia "una battaglia contro i politici determinati a ridefinire la giustizia in modo unilaterale".

Intanto il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione che inserisce le Guardie della Rivoluzione Islamica iraniana tra le organizzazioni terroristiche. Per tutta risposta, lo Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane ha dichiarato che “l’Europa deve stare molto attenta alle conseguenze di questo gesto, perché influenzerà la sicurezza del continente europeo”. Gli ha fatto eco il Presidente del parlamento iraniano, che ha proposto di dichiarare organizzazioni terroristiche gli eserciti dei Paesi europei. E il quotidiano Teheran Times ha prospettato l’uscita dell’Iran dal Trattato di non proliferazione nucleare. Così è giunta subito la dichiarazione del rappresentante degli Affari Esteri dell'Unione Europea, Borrell, che ha frenato sulla classificazione delle Guardie rivoluzionarie come organizzazione terroristica, chiedendo una decisione giudiziaria con solide basi. Ma proprio oggi gli Stati Uniti e Israele hanno iniziato nell’area un’esercitazione militare con i bombardieri B-52 e i caccia da combattimento F-35 per mostrare a Teheran che stanno prendendo in seria considerazione la sua minaccia nucleare.

Massimo Caviglia

