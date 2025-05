Israele espande le operazioni militari a Gaza

Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato all’unanimità un piano per espandere le operazioni militari nella Striscia di Gaza, includendo l’occupazione del territorio e lo spostamento della popolazione verso sud. Il piano sarà attuato dopo la visita di Donald Trump – atteso nella regione la prossima settimana, con l’obiettivo di negoziare nel frattempo un cessate il fuoco. Nonostante l'opposizione del Ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir, è stato approvato anche un meccanismo per distribuire aiuti umanitari tramite aziende private, sotto stretto controllo militare. Il capo di stato maggiore Eyal Zamir ha però avvertito che un’azione militare su larga scala potrebbe mettere a rischio gli ostaggi ancora detenuti.

Hamas ha denunciato l’uso degli aiuti come ricatto politico e accusato Israele della crisi umanitaria in corso. Intanto, due raid israeliani nel nord di Gaza hanno causato almeno 19 morti, in gran parte donne e bambini. Sul fronte internazionale, l’Iran ha negato qualsiasi legame con gli attacchi Houthi in Israele, accusando gli USA di crimini di guerra in Yemen. Dopo il lancio di un razzo verso l’aeroporto Ben Gurion, gli Houthi hanno minacciato nuovi attacchi contro altri scali aeroportuali israeliani, alzando il livello di allerta nella regione.