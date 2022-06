Israele: firmato l’accordo con l'Unione Europea per la fornitura di gas prima dell’inverno La corrispondenza di Massimo Caviglia

Il bilancio della visita del premier italiano in Israele è positivo. Draghi ha ottenuto il gas israeliano per affrancarsi in parte da quello russo, e ha fornito rassicurazioni sull’impegno del suo governo contro l’antisemitismo. Ha ringraziato il premier israeliano Bennett per aver tentato di mediare fra Kiev e Mosca, e ha discusso della crisi alimentare dovuta al blocco dei porti del Mar Nero. La Presidente della Commissione Europea, Von der Leyen, in Israele negli stessi giorni, ha chiesto al ministro dell'Energia israeliano che il gas arrivi in Europa prima dell'inverno. Così, in attesa del gasdotto EastMed, l’Egitto è stato coinvolto nel negoziato e, secondo l’accordo sottoscritto al Cairo, dai giacimenti in Israele il gas verrà liquefatto e trasportato con navi dall’Egitto all'Europa.



Nonostante l’incognita del Presidente libanese Aoun, il quale ha chiesto al mediatore statunitense che Israele fermi i lavori di estrazione dal giacimento di Karish, lo Stato ebraico può contare sul giacimento Leviathan che contiene 21 trilioni di metri cubi di gas. Un matrimonio d’interesse reciproco, quello d’Israele con l’Europa, con una piccola nota a margine stonata. Nel viaggio di Draghi e Von der Leyen, mentre il premier italiano ha firmato con l’Autorità Palestinese accordi di cooperazione nella chirurgia pediatrica, nell’agricoltura e nella protezione del patrimonio culturale, la Presidente della Commissione Europea ha scongelato centinaia di milioni di euro per i libri di testo delle scuole palestinesi, bloccati lo scorso anno perché incitavano all’odio contro gli ebrei e invitavano a uccidere gli israeliani. Un’offesa ricambiata in Israele con un’accoglienza alla Presidente piuttosto fredda perché, nonostante gli interessi economici, educare al terrorismo con i finanziamenti europei è contrario ad ogni progetto di pace.

Massimo Caviglia

