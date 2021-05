Israele: forse Hezbollah intende aprire un altro fronte al nord

Uno degli attivisti di Hezbollah, che oggi aveva tentato di attraversare il confine dal Libano entrando in Israele e lanciando pietre e fumogeni contro i militari israeliani, è morto in seguito alle ferite riportate durante gli scontri. Dopo il lancio di tre missili dal Libano nei giorni scorsi, anche questa potrebbe essere una provocazione di Hezbollah per reagire e lanciare da nord un’offensiva a completamento degli attacchi di Hamas dal sud, stringendo Israele in una morsa da più fronti. Hezbollah può contare su un arsenale di 200.000 missili particolarmente sofisticati, forniti dall’Iran tramite la Siria.

Alessandro Caviglia

