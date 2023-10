ONLUS Israele-Hamas. Garroni, direttore di Azione contro la fame: "Priorità è creare corridoi umanitari"

Gli operatori della onlus "Azione contro lo fame" sono impegnati sul campo a Gaza e in Cisgiordania dal 2005. Al momento sono al sicuro e riprenderanno al più presto le attività. "In questo momento - spiega il direttore generale Simone Garroni - la priorità è creare dei corridoi umanitari con i beni di prima necessità. I nostri interventi si concentrano sulla riabilitazione dei punti di accesso all'acqua. Senza questi non ci sarebbe acqua potabile e ci sarebbe il rischio di infezioni. Abbiamo fatto anche interventi di formazione agricola per consentire alle persone di procurarsi il cibo e raggiungere anche un'autonomia reddituale".

"Noi facciamo appello a entrambe le parti - conclude Garroni - affinché cessino le violenze e chiediamo che vengano rispettati i diritti umani. La fame non venga usata come arma. La popolazione civile è vittima innocente".

Nel video l'intervista a Simone Garroni, direttore generale Azione contro la fame

