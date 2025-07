Israele - Hamas: si chiude senza un accordo il primo round di colloqui indiretti su un cessate il fuoco

Il primo round di colloqui indiretti tra Israele e Hamas su un cessate il fuoco a Gaza in corso a Doha si è concluso senza un accordo. Fonti hanno riferito che la delegazione israeliana non avrebbe avuto un mandato sufficiente per raggiungerlo. Il primo round di colloqui si è svolto nel contesto della prossima visita del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Washington, prevista per lunedì. Secondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, un cessate il fuoco a Gaza potrebbe essere raggiunto entro la prossima settimana.