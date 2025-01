Israele - Hamas: tregua vicina

Le conferme arrivano dal ministero degli Affari Esteri del Qatar, dove sono in corso i negoziati per la tregua a Gaza: “Sono state superate le principali controversie. Abbiamo inoltrato le bozze dell'accordo a entrambe le parti e ora stiamo raggiungendo la conclusione nei dettagli".

La trattativa sbloccata da un colloquio la notte scorsa tra il capo del Mossad, il primo ministro del Qatar al Thani e l'inviato di Trump in Medio Oriente Witkoff. Secondo la bozza dell'accordo Israele rilascerà 250 detenuti palestinesi per la liberazione di 5 soldatesse in ostaggio a Gaza: “Ci saranno – afferma Tel Aviv – anche 30 terroristi che stanno scontando l'ergastolo”.

Fonti vicine al movimento islamista hanno invece riferito che l'accordo includerebbe il rilascio di circa "1.000 prigionieri palestinesi" detenuti nello stato ebraico. Il ministro di ultradestra israeliano Itamar Ben Gvir ha intanto dichiarato di aver bloccato più volte, nell'ultimo anno, l'accordo per il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas, definendolo "una resa".