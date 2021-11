Israele: i ministri dell'Immigrazione e degli Interni accelerano l'accoglimento di 5000 etiopi

La corrispondenza di Massimo Caviglia

L'esercito statunitense ha acquistato e piazzato nel territorio di Guam nel Pacifico una delle batterie antimissile israeliane Iron Dome per difendere il territorio dai missili cinesi. Il dispiegamento, “temporaneo e sperimentale", dovrà essere integrato con i sistemi di difesa aerea già esistenti, e verrà schierato in un’esercitazione che simula un attacco missilistico dalla Cina. Iron Dome è progettato per intercettare e distruggere vettori a corto raggio, quali potrebbero essere anche i missili da crociera lanciati da bombardieri cinesi. Intanto oggi sulle alture del Golan è stato chiuso lo spazio aereo dopo l’attacco di ieri ad una fabbrica di missili iraniani a Homs e a un deposito di armi a Tartus nel nord della Siria. Nelle ultime due settimane sono stati 7 gli attacchi aerei attribuiti ad Israele per evitare che l’Iran circondi lo Stato ebraico attraverso l’Iraq, la Siria e il Libano con forniture di missili di precisione e droni esplosivi inviati alle milizie sciite e a Hezbollah. Infine, a causa dell'intensificarsi dei combattimenti in Etiopia - le forze ribelli sono alle porte di Addis Abeba e il governo è sull'orlo del collasso - il ministro dell'Immigrazione e il ministro degli Interni israeliano hanno concordato di accelerare l'accoglimento di 5000 etiopi che rivendicano origini ebraiche, come già avvenuto in passato con l’operazione Mosè negli anni ’80 e l'Operazione Salomone negli anni ’90. Ma ora i legami di Israele con l'Etiopia sono più profondi che mai. Il Primo Ministro etiope ha visitato Gerusalemme e ha spesso contatti con il premier israeliano, perché Bennett vede il Corno d'Africa come avamposto contro l'espansione iraniana. Se Israele annunciasse che intende trasportare i “Falasha” fuori dal Paese, sarebbe come prevedere a breve la caduta del governo, uno sgarbo diplomatico impensabile.

Massimo Caviglia