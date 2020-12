Israele: il co-premier Gantz annuncia che farà cadere il governo Netanyahu

Il ministro della Difesa israeliano e co-premier Benny Gantz ha annunciato che il suo partito Blu e Bianco intende votare con l'opposizione la mozione di sfiducia contro il governo Netanyahu. Lo scioglimento dell’attività parlamentare porterebbe il Paese alla quarta tornata elettorale in due anni. Gantz ha dichiarato di avere accettato di far parte della coalizione di unità nazionale “a malincuore” solo a causa del Coronavirus. “Pensavo che Netanyahu sarebbe stato all'altezza – ha detto – ma non è accaduto, perché ha trasformato la crisi in una campagna elettorale”.





Il partito Blu e Bianco di Gantz chiedeva di approvare il bilancio per gli anni 2020 e 2021, mentre il Likud insiste per ratificare solo il bilancio annuale del 2020 perché – sostiene l’opposizione – Netanyahu non intende passare il testimone del premierato a Gantz, come stabilito dall’accordo di coalizione.

Massimo Caviglia