Israele, il gabinetto di sicurezza vota lo stato di guerra. Beccari esprime profonda preoccupazione

Il presidente turco Recep Tayyp Erdogan ha lanciato un appello a Israele e Hamas a "sostenere la pace" e ad astenersi dal colpire civili. "Non c'è niente di buono nell'attaccare i civili", ha detto Erdogan, aggiungendo: "Siamo pronti a fare di tutto per ridurre le tensioni. Invitiamo tutti gli attori a sostenere la pace".

Israele non sta "conducendo alcun negoziato con Hamas tramite l'Egitto". Lo riporta il sito di Times of Israel riferendosi alle notizie circolate in questo senso. Altre fonti ufficiali hanno detto al sito che "per ora stiamo combattendo i terroristi che sono sul suolo israeliano. Non siamo coinvolti fino ad ora in alcuna conversazione, in alcun negoziato sugli ostaggi". Il ministro della Difesa Yoav Gallant, parlando con la radio militare al termine di una riunione di sicurezza, ha detto che occorre prepararsi all'evacuazione di comunità nel nord di Israele.

"Si temono centinaia tra morti e dispersi, forse presi in ostaggio, tra i giovani che partecipavano al Nova Music Festival": lo scrive l'Independent. Diversi video mostrano l'attacco dei miliziani di Hamas alle prime luci dell'alba, gli spari e la fuga nel mezzo del deserto. Il festival di musica elettronica celebrava la Natura per la festa ebraica del Sukkot nei pressi del kibbutz di Reim, a ridosso del confine con la Striscia. Alcuni dei ragazzi dati per dispersi sono stati riconosciuti dai familiari nei video rilanciati da Gaza per mostrare gli ostaggi israeliani.



Il gabinetto di sicurezza del governo israeliano ha votato lo stato di guerra del Paese, dove si possono intraprendere 'attività militari significative'. Un passaggio necessario in base alle leggi israeliane secondo cui non si può andare in guerra senza una decisione del governo. Il nuovo bilancio dei morti in Israele dopo l'attacco da Gaza, intanto, è salito a 600. Duemila i feriti, almeno 300 gravi. 750 i 'dispersi', forse ostaggi nei Territori.



Sul fronte palestinese i morti sarebbero 313 e i feriti 1.990. Circa 500 gli attacchi dell'Esercito di Israele su Gaza, sarebbero stati uccisi 400 miliziani. Liberati due kibbutz. I media iraniani, intanto, riferiscono che il presidente Raisi ha parlato con i leader di Hamas e della Jihad islamica.

In Israele sarebbero ancora presenti 'due cellule dormienti' di Hamas pronte ad entrare in azione se i militari israeliani entreranno nella striscia di Gaza per un'operazione di terra. È quanto si legge in un report di fonti qualificate dal quale emerge anche che l'invasione di alcune zone della Striscia da parte di Tel Aviv è uno scenario che viene dato per scontato. Quanto in profondità andrà invece l'operazione, sottolineano ancora le fonti, dipenderà dall'entità delle perdite provocate dall'attacco di Hamas.

Il Segretario per gli Affari Esteri Beccari, esprime una profonda preoccupazione in queste ore di escalation di violenze in Medio Oriente, dinnanzi all’aggressione in corso da parte del movimento palestinese di resistenza su Israele che sta destabilizzando l’intera Regione e provocando numerosissime vittime. Ferma è la condanna di San Marino nei confronti delle soluzioni armate e forte è l’appello, rinnovato e convinto affinché si persegua incessantemente la via del dialogo.

La Segreteria di Stato è in contatto con i presidi di sicurezza e di intervento, sammarinesi e italiani, per monitorare eventuali presenze di cittadini sammarinesi nell’area, attivando i canali diplomatici per ribadire la posizione della Repubblica di San Marino.