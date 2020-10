ISRAELE Israele: il mediatore palestinese degli accordi di Oslo ricoverato per Covid a Gerusalemme

Si sono ulteriormente aggravate le condizioni di salute di Saeb Erekat, il segretario generale dell'OLP che aveva contratto il Covid all’inizio del mese. Il mediatore palestinese degli accordi di Oslo è tuttora nel Comitato centrale di Fatah, ma l'Autorità Palestinese ha chiesto che fosse trasportato da Gerico in un ospedale israeliano dopo che le sue condizioni erano peggiorate nelle ultime 24 ore, dichiarando però che “è stato trasferito in un ospedale nelle aree del 1948” per evitare di nominare Israele.

Erekat, che a 65 anni ha già subìto un trapianto di polmone, ora è in coma e ventilato all’ospedale Hadassah di Gerusalemme. Intanto in Israele si allenta il lockdown grazie al calo dei contagi, e oggi è arrivato il primo aereo di linea partito dagli Emirati Arabi dopo l’accordo siglato alla Casa Bianca. Il volo Etihad, con 58 passeggeri a bordo, è stato accolto con una cerimonia all'aeroporto di Tel Aviv. E domani Israele ed Emirati firmeranno un accordo per effettuare 28 collegamenti a settimana tra l'aeroporto Ben Gurion, Dubai e Abu Dhabi.

Infine ieri Israele e Bahrein hanno ratificato l’accordo che instaura relazioni diplomatiche fra i due Paesi, con intese di collaborazione nel settore commerciale, agricolo e tecnologico. In un memorandum, i due Stati si sono ripromessi di non intraprendere azioni ostili l'uno contro l'altro e di agire insieme contro azioni belligeranti di Paesi terzi, tra i quali non è difficile immaginare il riferimento all’Iran.



