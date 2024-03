MEDIO ORIENTE Israele, il ministro della difesa Gallant: “Pronti ad estendere offensiva contro Hezbollah” Dagli Stati Uniti Joe Biden dichiara che Arabia Saudita ed altri Paesi arabi sono "pronti a riconoscere pienamente Israele".

Israele è pronto ad estendere la sua offensiva a nord e ad intensificare gli attacchi contro Hamas e Hezbollah. Ad annunciarlo il ministro della difesa dello stato israeliano Yoav Gallant in un incontro al Comando nord dell'esercito. Gallant aggiunge che l'azione di Israele "sta diventano più offensiva che difensiva e arriveremo ovunque Hamas ed Hezbollah si trovino". Sale intanto a 42 vittime il bilancio degli attacchi israeliani della notte scorsa sulla città siriana settentrionale di Aleppo in cui sono stati uccisi anche cinque membri del gruppo armato libanese. Proprio in Libano, in un raid nell'area di Bazouriye, confermata l'uccisione del vicecomandante dell'unità che si occupa del lancio di razzi di Hezbollah.

Il primo ministro Benyamin Netanyahu in una riunione con il capo del Mossad, i servizi segreti israeliani, David Barnea e con il capo della sicurezza interna Ronen Bar, li ha autorizzati ad inviare nei prossimi giorni proprie delegazioni a Doha e al Cairo con ampio potere di decisione nella prosecuzione delle trattative sugli ostaggi. Dagli Stati Uniti Joe Biden dichiara che Arabia Saudita ed altri Paesi arabi sono "pronti a riconoscere pienamente Israele".

