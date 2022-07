ISRAELE Israele: il nuovo premier Lapid tende la mano ai Palestinesi e a tutti i popoli del Medio Oriente

La prima sfida che il premier israeliano Lapid - appena subentrato all’ex Primo Ministro Bennett - ha affrontato nel suo discorso, è quella di fermare l’estremismo e la violenza nel Paese, sia nell’arena politica interna che tra israeliani e palestinesi, tendendo la mano a tutti i popoli del Medio Oriente e chiedendo di vivere insieme in pace. Il Ministero degli Esteri palestinese ha subito invitato Lapid a incontrare il Presidente Abu Mazen per rilanciare i negoziati di pace. Come segnale di buona volontà, l'Autorità Palestinese ha permesso agli esperti statunitensi di esaminare a Ramallah il proiettile che ha ucciso la giornalista di Al Jazeera. Ma, dopo un attento esame, il portavoce del Dipartimento di Stato ha affermato che il proiettile, trattenuto dall'Autorità palestinese per quasi due mesi, è gravemente danneggiato è non è possibile stabilire l’origine e la provenienza della pallottola. L’esercito israeliano potrebbe comunque essere responsabile della morte di Abu Akleh “in maniera non intenzionale, ma a causa di circostanze tragiche” ha dichiarato l’ambasciata americana. La visita del Presidente Biden a metà luglio sarà essenziale per comprendere il futuro del Medio Oriente. Biden prometterà a Lapid l’allargamento all’Arabia Saudita degli Accordi di Abramo, offrendo al Principe Bin Salman la protezione nei confronti dell’Iran in cambio di un aumento della produzione petrolifera. Lo stesso aiuto sarà offerto a Lapid in cambio dell’apertura del Consolato palestinese a Gerusalemme, quasi un preavviso della divisione della città. Invece all’Autorità Palestinese il Presidente prometterà la ripresa degli aiuti finanziari statunitensi in cambio dell’interruzione del vitalizio ai terroristi e alle loro famiglie. Vedremo a breve se Lapid riuscirà, nei quattro mesi che mancano alle elezioni, a creare quel clima di fiducia indispensabile a rilanciare il processo di pace.

Massimo Caviglia



I più letti della settimana: