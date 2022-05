Israele: il premier Bennett dichiara “L’Era dell'immunità del terrore iraniano è finita” La corrispondenza di Massimo Caviglia

La Marcia delle Bandiere di ieri a Gerusalemme, per festeggiare la riunificazione della città nel 1967 dopo la vittoria nella Guerra dei Sei giorni, ha portato ad alcuni scontri fra manifestanti israeliani e palestinesi, ma non il lancio di missili da Hamas ed Hezbollah, perché i caccia da combattimento dell'esercito israeliano hanno sorvolato tutto il giorno la Striscia di Gaza e il Libano per prevenire proprio il lancio di razzi. Inoltre l’intelligence aveva comunicato ad Hamas tramite l’Egitto e il Qatar che se fossero stati lanciati missili contro Israele come lo scorso anno, la risposta sarebbe stata durissima

Ma la scelta del premier Bennett di permettere la manifestazione, contrariamente a quanto suggerito dal ministro degli Esteri Lapid, potrebbe essere un altro passo verso la crisi di governo, rovesciato proprio dai membri di sinistra della coalizione. In una dichiarazione fuori dalla consuetudine, il Primo Ministro ha inoltre parlato del ruolo di Israele nell'omicidio dell’ufficiale delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniana, che la scorsa settimana stava organizzando di rapire e assassinare civili israeliani. “L'Era dell'immunità del terrore iraniano è finita” ha dichiarato Bennett. “Per molti anni l’Iran ha compiuto atti di terrorismo in Israele e nella regione per procura, godendo del privilegio di non essere attaccato – ha affermato – Ma ora non più.” Per tutta risposta, il Comandante dell'esercito iraniano ha visitato una nuova base sotterranea per droni kamikaze a lungo raggio, dichiarando che “Con l’inaugurazione di questa base segreta la Repubblica islamica dell'Iran è ormai la massima potenza nella Regione.” E l'agenzia di stampa iraniana Fars ha riportato le minacce delle Guardie della Rivoluzione Islamica pronte ad attaccare le istituzioni e i civili israeliani in ogni parte del mondo.

Massimo Caviglia

