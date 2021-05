Israele: il premier Netanyahu nomina il nuovo capo del Mossad

La corrispondenza di Massimo Caviglia

Le prime pagine di tutti i giornali israeliani aprono con il disastro della funivia Stresa-Mottarone, nella quale - tra le 14 vittime - hanno perso la vita anche 5 israeliani, un’intera famiglia composta dai genitori, i nonni e un bambino di 2 anni. Il fratellino di 5 anni, unico superstite, è gravemente ferito e ricoverato all'ospedale di Torino in prognosi riservata. Ma altre due notizie l’hanno quasi subito rimpiazzata. La prima è l’arrivo del segretario di Stato americano Blinken, partito poco fa da Washington e atteso a breve in Israele, poi a Ramallah da Abu Mazen, al Cairo da Al Sisi e infine in Giordania dal re Abdullah. Blinken ha dichiarato che gli Stati Uniti saranno sempre impegnati a garantire la sicurezza d’Israele, ma intendono anche rilanciare i legami con i palestinesi.









La seconda notizia è che il premier Netanyahu ha nominato David Barnea prossimo capo del Mossad di cui era già vicedirettore. L’attuale responsabile dei servizi segreti, Yossi Cohen, lascerà l’incarico il 1° giugno dopo cinque anni e mezzo alla guida dell’agenzia. Barnea ha prestato servizio militare nelle forze speciali Sayeret Matkal e si è arruolato nel Mossad 30 anni fa. Nella divisione Tzomet, quale responsabile del reclutamento, ha ingaggiato in particolare agenti capaci di gestire le due problematiche attualmente prioritarie per Israele: Hezbollah in Libano e l’Iran. Nell'ultimo anno, quando Barnea era già vicedirettore, una delle principali operazioni dell’agenzia è stata l’assassinio del capo del programma nucleare iraniano. Chi lo conosce bene ritiene che Barnea renderà nuovamente il Mossad un'organizzazione di basso profilo, che evita di essere continuamente sotto gli sguardi del pubblico. Il compito di Yossi Cohen diventerà invece più politico, puntando al miglioramento delle relazioni tra Israele e gli Stati Uniti – in particolare con il Presidente Biden – e tra il Mossad e la CIA, condividendo informazioni sui progetti dei gruppi terroristici contro obiettivi americani e israeliani.

Massimo Caviglia