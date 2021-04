ISRAELE Israele: il Presidente Rivlin affiderà a Lapid l’incarico di formare il governo

Il Presidente israeliano Rivlin ha fatto trapelare che a maggio, alla scadenza del mandato conferito all’attuale premier, affiderà al leader dell’opposizione Yair Lapid l’incarico di formare un nuovo governo. Netanyahu sembra ormai non avere più alcuna probabilità di raggiungere la maggioranza, mentre il centrista Lapid ha offerto al leader di destra Bennett la possibilità di divenire Primo Ministro qualora si unisse al fronte anti-Netanyahu, riservando per sé la rotazione dell’incarico nella seconda metà del mandato.

Preoccupati dall’attuale situazione di stallo, anche i partiti religiosi garantirebbero il loro appoggio esterno. Il Presidente Rivlin intende evitare ad ogni costo una quinta tornata elettorale e preme affinché il Paese ritrovi una stabilità politica, preoccupato dalle tensioni tra i partiti e all’interno della società. In queste ore si sono anche verificati aspri scontri fra israeliani e palestinesi, iniziati dopo il pestaggio di alcuni ebrei ortodossi picchiati e ripresi con il cellulare da giovani arabi per ottenere visualizzazioni sui social media. E anche la misteriosa detonazione avvenuta in una fabbrica israeliana di missili, come il razzo siriano scoppiato a poca distanza da Dimona, la città nel deserto dove si trova la centrale atomica, turbano non poco l’opinione pubblica. Mentre l’Iran festeggia le esplosioni, il ministro della Difesa e l’Esercito israeliano hanno avviato un'indagine per capire perché sia fallita l'intercettazione del missile siriano detonato vicino al reattore nucleare.

