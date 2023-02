Israele: in arrivo una nuova Intifada di attentati orchestrati dall’Iran

Dopo l’attentato palestinese di venerdì, in cui hanno perso la vita un bambino di sei e uno di otto anni e un ragazzo di venti, oggi un altro israeliano è stato accoltellato alle spalle da un palestinese di 14 anni. Come sono continuati anche i lanci di razzi da Gaza e i raid israeliani contro i siti di produzione dei missili di Hamas. Il direttore della CIA, l’Intelligence americana, ha avvertito che si sta preparando una nuova Intifada come quella che, tra il 2000 e il 2005, causò migliaia di morti.

Gli ha fatto eco il professor Kobi Michael, fondatore del coordinamento della sicurezza tra israeliani e palestinesi che, in una conferenza alla Camera dei Deputati in Italia, ha sottolineato come questa volta l’Intifada sia orchestrata dall’Iran, che vede in Israele l’unico ostacolo all’egemonia su tutto il Medio Oriente grazie alla bomba atomica. Gli Stati Uniti hanno fatto pressione sull’Autorità Palestinese affinché non recida i legami di sicurezza con Israele per prevenire il terrorismo, ma dal 2020 ormai l’Autorità Palestinese si è sgretolata lasciando spazio alla Jihad Islamica e Hamas anche in Cisgiordania, mentre l’Iran continua a destabilizzare la Giordania e l’Egitto, e controlla ormai il Libano, la Siria, l’Iraq e lo Yemen.

Sia il direttore della CIA che il professor Kobi si sono detti pessimisti sulle possibilità di una soluzione pacifica del conflitto. Infine, sempre oggi, ottantamila dimostranti hanno manifestato a Gerusalemme davanti alla Knesset, il Parlamento israeliano, contro la proposta del governo di una riforma che dia il primato al potere esecutivo su quello giudiziario. Il Presidente israeliano Herzog, come anche il Presidente americano Biden, hanno chiesto alla maggioranza e all’opposizione di raggiungere un compromesso. Prima che i disegni di legge vengano approvati serviranno tre votazioni e ancora parecchi giorni, durante i quali ci si augura che si trovi un accordo per evitare scontri anche all’interno del Paese.

Massimo Caviglia