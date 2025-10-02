MEDIORIENTE Israele intercetta la Flotilla. Il senatore riminese Croatti: "Rapito e portato via contro la mia volontà" L'esercito ebraico mostra l'arresto di Greta Thunberg: "Barche fermate in sicurezza e i loro passeggeri stanno venendo trasferiti in un porto israeliano". Il governo italiano: "Entro un paio di giorni riportati in Europa"

Come preannunciato e previsto, la Global Sumud Flotilla è stata intercettata dalla marina israeliana al largo della costa di Gaza. Il contatto è avvenuto nella serata italiana (20.25 ora locale, 19:25 ora di Roma) verso le 70 miglia nautiche dalla costa, quindi in acque internazionali.

In totale nella notte sarebbero una 20ina su 44 le barche fermate dalle forze ebraiche. Il ministero degli Esteri dello Stato ebraico, che definisce la flottiglia "Hamas-Sumud", ha pubblicato in serata il video del fermo di Greta Thunberg, l'attivista svedese che era sulla nave Alma. "Diverse imbarcazioni della flottiglia Hamas-Sumud sono già state fermate in sicurezza - riporta il post su X - e i loro passeggeri stanno venendo trasferiti in un porto israeliano. Greta e i suoi amici - ha aggiunto - sono sani e salvi".

Tra gli attivisti fermati anche il senatore riminese M5s Marco Croatti e la europarlamentare Avs Benedetta Scuderi. Proprio il senatore Croatti ha pubblicato alle 3:14 di questa notte un video sui propri social in cui, tenendo il proprio passaporto in mano, dichiara: "Se state guardando questo video, sono stato rapito e portato via contro la mia volontà dalle forze israeliane. La nostra missione umanitaria era non violenta e rispettava il diritto internazionale. Per favore, dite al mio governo di richiedere il mio rilascio immediato e di tutti gli italiani imbarcati".

Nei giorni scorsi Croatti aveva spiegato che la Flotilla stava "agendo nel pieno rispetto del diritto internazionale, in modo pacifico e che questa è una battaglia di umanità per Gaza". Per questo l'annunciato intervento dell'esercito israeliano è definito "un atto di pirateria contro una missione umanitaria". "Ora come non mai - aveva aggiunto - contiamo davvero sul sostegno di tutti e sull'energia dei tantissimi che in queste settimane hanno supportano la Sumud Flotilla. Quando ci intercetteranno unitevi e urlate più forte che potete che l'assedio a Gaza deve finire una volta per tutte".

In serata il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha spiegato: "Siccome In Israele c'è lo Yom Kippur fino a domani sera gli attivisti della Flotilla saranno imbarcati su un aereo entro un paio di giorni e riportati in Europa. L'idea che circolava nella Marina militare israeliana è che alcune barche della Flotilla saranno portate nel porto di Ashdod, altre potrebbero affondarle. Abbiamo dato mandato all'ambasciata a Tel Aviv e ai consolati di Gerusalemme di assistere tutti gli italiani che verranno portati a terra. Poi vedremo se si riuscirà a portare i beni alimentari della Flotilla e consegnarli alla popolazione civile di Gaza."

In mattinata il ministero degli Esteri israeliano ha pubblicato un nuovo post su X con le immagini degli attivisti, tra cui il giornalista italiano Saverio Tommasi e Greta Thunberg, apparentemente sereni: "I passeggeri di Hamas-Sumud sui loro yacht - si legge - stanno viaggiando sani e salvi verso Israele, dove inizieranno le procedure di espulsione verso l'Europa. I passeggeri sono sani e salvi e in buona salute".

Intanto gli arresti della Flotilla hanno causato la reazione internazionale e civile. "Qualsiasi attacco alla Flotilla è inaccettabile" è la posizione delle Nazioni Unite. "Ogni attacco o violazione del diritto internazionale avrà conseguenze" si legge in una dichiarazione firmata da 16 Paesi tra cui Spagna, Slovenia e Irlanda.

In Italia nella serata migliaia di attivisti e studenti sono scesi in piazza per protestare contro il blocco israeliano della missione umanitaria verso Gaza. Occupati i binari della Stazione Centrale a Napoli, prese di mira anche Termini a Roma e Porta Nuova a Torino. Proteste anche a Milano, Bologna, Genova, Palermo, Firenze e altre città. Cgil e Usb hanno annunciato lo sciopero per il 3 ottobre.

