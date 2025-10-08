TV LIVE ·
Israele intercetta la nuova Flotilla, 'presto tutti espulsi'

L'operazione sarebbe scattata 'a 120 miglia nautiche da Gaza'

8 ott 2025
Le nove barche della nuova Flotilla che era diretta a Gaza sono state intercettate da Israele, a circa 120 miglia nautiche dalla Striscia. Lo Stato ebraico assicura che tutti gli attivisti stanno bene e che verranno espulsi presto. Freedom Flotilla Coalition (Ffc) aveva affermato che "a circa 120 miglia nautiche da Gaza, Israele ha attaccato" la spedizione.

Risultano tutte intercettate le nove imbarcazioni che ne facevano parte. Israele conferma da parte sua di aver intercettato la nuova Flotilla. "Un altro vano tentativo di violare il blocco navale legale ed entrare in una zona di combattimento si è concluso in un nulla di fatto", si legge sull'account X del Ministero degli Esteri dello Stato ebraico.

"Le navi e i passeggeri - continua la nota - sono stati trasferiti in un porto israeliano. Tutti sono sani e salvi e in buona salute. Si prevede che saranno espulsi tempestivamente".




