Israele: la prima visita degli Emirati Arabi sarà forse rinviata a causa della recrudescenza del Covid-19.

Il premier israeliano Netanyahu e il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Abdullah bin Zayed al-Nahyan, firmeranno martedì 15 settembre l'accordo di normalizzazione delle relazioni diplomatiche fra i due Paesi in una cerimonia che si terrà alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ma la prima visita ufficiale in Israele di una delegazione degli Emirati Arabi, inizialmente prevista per martedì 22 settembre, potrebbe essere rinviata a causa della recrudescenza del Coronavirus. Israele sta lottando contro una nuova ondata di infezioni, e la task force istituita dal primo ministro ha approvato un lockdown nazionale che entrerà in vigore la settimana prossima, in concomitanza con le principali festività ebraiche del Capodanno e del Kippur, che si svolgeranno dal 18 settembre al 10 ottobre. Le aree a rischio in Israele sono quelle a maggioranza ultraortodossa e araba, dove non viene rispettato il divieto di assembramenti.

Massimo Caviglia



