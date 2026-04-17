STOP AI COMBATTIMENTI Israele-Libano, scatta la tregua: 10 giorni di cessate il fuoco Trump rivendica l’intesa e invita Hezbollah a rispettarla. Restano le tensioni con l’Iran

Israele-Libano, scatta la tregua: 10 giorni di cessate il fuoco.

Un cessate il fuoco di dieci giorni tra Israele e Libano e' entrato in vigore alle 23 ora italiana, dopo essere stato annunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L'esercito libanese ha immediatamente denunciato le violazioni da parte di Israele nel sud del Paese.

Questa tregua, che segue quella di due settimane concordata tra Stati Uniti e Iran, e' iniziata a mezzanotte ora locale in entrambi i Paesi. Arriva dopo un mese e mezzo di conflitto tra Israele e il gruppo sciita libanese Hezbollah, finanziato e armato da Teheran.

Numerosi colpi di cannone celebrativi sono risuonati nei sobborghi meridionali di Beirut. Poche ore dopo, tuttavia, l'esercito libanese ha denunciato "una serie di violazioni dell'accordo, con diversi atti di aggressione israeliana registrati, per non parlare dei bombardamenti sporadici che hanno colpito diversi villaggi".

Ha inoltre invitato gli sfollati a causa dei combattimenti ad astenersi dal tornare immediatamente nel Libano meridionale.

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