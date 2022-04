Israele: minacce di Hamas contro la Marcia delle bandiere a Gerusalemme La corrispondenza di Massimo Caviglia

Israele: minacce di Hamas contro la Marcia delle bandiere a Gerusalemme.

Sono arrivate immediatamente da Gaza le minacce di Hamas e della Jihad Islamica contro la Marcia delle bandiere, organizzata da elementi della destra israeliana, che oggi attraversa Gerusalemme. La polizia ha bloccato il percorso dei nazionalisti verso la Porta di Damasco, nel settore a maggioranza araba, quando centinaia di manifestanti hanno iniziato a marciare verso la Città Vecchia sfidando le disposizioni del governo. Il premier Bennett aveva già vietato al deputato di estrema destra Ben Gvir di recarsi alla Porta di Damasco. “Non permetterò che la provocazione politica metta in pericolo vite”, ha dichiarato Bennett. L'anno scorso, proprio durante la Marcia delle bandiere, è iniziato il lancio dei razzi da Gaza contro Gerusalemme, la cui risposta ha portato all'operazione Guardiano delle Mura.

E venerdì Mahmoud Al Habbash, consigliere del Presidente palestinese Abu Mazen, ha dichiarato alla Tv che “Gerusalemme e la Palestina appartengono al popolo palestinese e gli ebrei non hanno alcun legame con questa terra, e spariranno come i romani e i crociati”. Per evitare ulteriori scontri, la polizia israeliana vuole impedire ai fedeli che non siano musulmani di visitare la Spianata delle Moschee o Monte del Tempio fino al termine del Ramadan. Il sito è il luogo più sacro per gli ebrei perché sede del Tempio di Salomone, costruito nel 960 a.C. e di cui rimane solo il Muro del Pianto, ed è il terzo sito più sacro ai musulmani per la Moschea di Al Aqsa, costruita nel 715 d.C.

Massimo Caviglia

