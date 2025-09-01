GUERRA IN MEDIO ORIENTE Israele minaccia gli attivisti di Flotilla: "Per gli arrestati detenzione prolungata"

Tensione crescente intorno alla Global Sumud Flotilla: il ministro della Sicurezza israeliano Ben-Gvir ha annunciato che tutti gli attivisti arrestati saranno trattenuti in detenzione prolungata nelle carceri di massima sicurezza, senza privilegi speciali. «Non permetteremo a chi sostiene il terrorismo – afferma - di vivere nell’agiatezza». La replica arriva dalla portavoce italiana della missione, Maria Elena Delia: «Non ci fermiamo, agiamo nella piena legalità», chiedendo un intervento del governo di Roma. Intanto la spedizione di una ventina di imbarcazioni partita da Barcellona è rientrata nel porto catalano a causa del maltempo che ha colpito il nordest della Spagna. Oltre 300 attivisti, tra cui Greta Thunberg, stanno decidendo in queste ore quando riprendere il viaggio verso Gaza.

Sul terreno la situazione resta drammatica. Il ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, segnala nove morti per fame nelle ultime 24 ore, tre sono bambini. Al Jazeera riferisce di 34 palestinesi uccisi nei raid israeliani dall’alba. Nel fine settimana gli attacchi hanno fatto almeno 45 vittime, con edifici residenziali rasi al suolo. Fonti locali parlano di civili colpiti mentre cercavano cibo. Mentre il gabinetto di sicurezza israeliano discute la conquista di Gaza City, crescono le pressioni internazionali.

Secondo il Washington Post, gli Stati Uniti avrebbero pronto un piano postbellico che prevede un protettorato americano per dieci anni, ricostruzione sul modello di Dubai e trasferimento all’estero di parte della popolazione palestinese. Una prospettiva destinata ad alimentare nuove polemiche e divisioni.

