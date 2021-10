Israele: nel 2022 inizieranno le esercitazioni per l’attacco agli obiettivi del programma nucleare iraniano La corrispondenza di Massimo Caviglia

Mentre l'autorità di vigilanza nucleare delle Nazioni Unite ha nuovamente confermato che l'Iran sta ampliando l’arricchimento dell’uranio ben oltre i limiti fissati, l’inviato statunitense Robert Malley ha dichiarato che la pazienza degli Stati Uniti per il continuo rinvio iraniano a tornare ai colloqui sul nucleare si è ridotta, e nelle prossime settimane inizieranno le pressioni per riportare l'Iran ai negoziati di Vienna. Malley ha escluso un'azione militare, puntando invece su ulteriori sanzioni finanziarie e mirando a convincere Russia e Cina ad isolare economicamente l'Iran; ma non è detto che funzioni, dati i recenti contrasti con le due superpotenze. Inoltre l’ayatollah Khamenei intende completare l’arricchimento dell’uranio, utile ad ottenere la bomba atomica, prima di tornare al tavolo delle trattative.

L'Iran ha iniziato anche a schierare batterie di missili in Libano e Siria, dove i jet israeliani effettuano attacchi aerei contro le basi iraniane. Israele sa che Teheran sta usando Yemen, Libano, Siria, Iraq e Gaza per testare i suoi missili e i droni, così ha stanziato un budget aggiuntivo di 1,5 miliardi di dollari per la difesa e la preparazione alla guerra contro l’Iran. A partire dal 2022 l'aeronautica israeliana inizierà a esercitarsi per l’attacco agli obiettivi del programma nucleare iraniano. E forse, durante il recente incontro con il premier Bennett, il Presidente russo Putin avrebbe accettato di non interferire con gli attacchi preventivi israeliani. Intanto oggi un problema tecnico ha interrotto il sistema governativo iraniano che regola i sussidi per il carburante: i distributori di benzina hanno subito un'interruzione del servizio causando molti disagi. Chi ha cercato di acquistare carburante con la carta rilasciata dal governo ha ricevuto il messaggio “attacco informatico 64411” il numero di telefono del Leader Supremo ayatollah Khamenei.



Massimo Caviglia



