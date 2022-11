Israele: nessun attacco all’Iran se prima non sarà fermato Hezbollah

La corrispondenza di Massimo Caviglia

L'Iran ha appena pubblicato un elenco di luoghi in Israele da colpire in una guerra futura. L’opinione pubblica israeliana continua a meravigliarsi dell’ossessione di Teheran nei confronti dello Stato ebraico, distando i due Paesi duemila chilometri, non avendo dispute territoriali né confini in comune. La strategia dei vertici iraniani è indirizzare il malcontento interno verso un nemico esterno, ergendosi a protettore del mondo arabo e musulmano, ma in verità cercando anche di eliminare l’unico Paese che potrebbe frenare le mire di espansione dei Guardiani della Rivoluzione Islamica su tutta la regione. In Israele fece scalpore l’attacco informatico degli hackers iraniani alle centraline degli acquedotti israeliani, per modificare le percentuali degli elementi chimici che compongono l'acqua e avvelenarla, e per bloccare i computer che gestiscono l'afflusso idrico. Il Mossad, l’Esercito e il reattore nucleare di Dimona non sono collegati a Internet, ma quel tentativo di danneggiare il sistema idrico - evitato grazie ai sospetti degli addetti alle tubature, che notarono accensioni e spegnimenti senza motivo - ha segnato una svolta pericolosa.

Come anche rappresenta un nuovo pericolo il programma atomico iraniano, i missili ipersonici e i droni forniti da Teheran agli alleati Hezbollah in Libano, Jihad Islamica a Gaza, Houthi in Yemen e Al-Shaabi in Iraq. La risposta israeliana all’Iran è rimasta limitata al campo informatico perché, in caso di attacco alla Repubblica Islamica, il suo complice Hezbollah dal Libano sarebbe in grado di lanciare contro Israele duecentomila missili, e non esiste alcuna difesa aerea in grado di intercettarli. Israele sta studiando un sistema laser che formerebbe una cupola aerea impenetrabile, ma al momento non avverrà alcun attacco diretto contro l’Iran fino a quando non sarà trovata una soluzione al problema del suo pericoloso alleato Hezbollah.



Massimo Caviglia