MEDIO ORIENTE Israele, Netanyahu: "Nessuno ci fermerà, nemmeno L'Aja" Israele - afferma il Primo Ministro israeliano - non scenderà a compromessi, come un cessate il fuoco, se non con la "vittoria totale". Fronte caldo anche a Taiwan e in Yemen

Cominciato con il massacro nei kibbutz del 7 ottobre, il conflitto tra Israele e Hamas non ha al momento in vista alcuna tregua possibile. Benyamin Netanyahu è chiaro: "Nessuno ci fermerà, nemmeno L'Aja o l'asse del male" e Israele non scenderà a compromessi, come un cessate il fuoco, se non con la "vittoria totale. Dobbiamo gestire questa guerra – aggiunge - ci vorranno ancora molti mesi". L'Europa tenta la via del dialogo e invita Israele e Palestina, ma anche Egitto, Arabia Saudita, Giordania e Lega Araba, al Consiglio Esteri dell'Unione europea convocato per il 22 gennaio. Lo dichiara l'Alto rappresentante per gli Esteri dell'Ur Josep Borrell. Secondo Borrell, "è urgente che l'Europa sia coinvolta nella risoluzione del conflitto”. A Gaza il numero di vittime è a quota 23.968, mentre il bilancio dei soldati israeliani morti ha raggiunto i 188.

Fronte caldo anche a Taiwan dove la vittoria del neo presidente William Lai, del Partito Democratico Progressista attualmente al governo, con un forte afflato autonomista, fa innervosire la Cina. Lai ha ringraziato il Segretario di Stato Usa Blinken per il messaggio di congratulazioni e confermata la collaborazione con gli Stati Uniti. L'ira di Pechino: "Taiwan è la prima linea rossa insormontabile", e le dichiarazioni statunitensi sono "in grave violazione del "principio dell'Unica Cina". E il ministro degli Esteri cinese Wang Yi rimarca: "Taiwan è parte della Unica Cina nonostante il voto".

Stati Uniti chiamati in causa anche in Yemen contro gli Houthi. Il Pentagono conferma di aver colpito 30 località con oltre 150 bombe e missili. Per il gruppo filo-iraniano, i raid non hanno avuto un impatto sulle capacità degli Houthi di continuare a impedire alle navi commerciali di passare attraverso il Mar Rosso e poi promette una risposta “forte ed efficace”.

