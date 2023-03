ISRAELE Israele, Netanyahu posticipa la riforma della giustizia Fino alla prossima sessione della Knesset dopo la Pasqua ebraica in nome della "responsabilità nazionale" e per evitare "una guerra civile"

Benyamin Netanyahu posticipa la riforma della giustizia fino alla prossima sessione della Knesset dopo la Pasqua ebraica in nome della "responsabilità nazionale" e per evitare "una guerra civile". Al tempo stesso lascia la legge sul tavolo, invitando al dialogo l'opposizione per "gli aggiustamenti" necessari.

Al termine delle 24 ore più convulse della storia recente di Israele, il premier - dopo aver rinviato per tutto il giorno il suo intervento - si è deciso infine a parlare in serata ad un Paese paralizzato da uno sciopero generale che ha fermato tutto il possibile, compresi i voli in partenza al Ben Gurion e gli uffici delle ambasciate israeliane in giro per il mondo.

La miccia alle proteste, dopo settimane di tensione, era stata accesa domenica sera dal licenziamento del ministro della Difesa Yoav Gallant, reo di aver chiesto un pausa nell'iter della riforma pur condividendone i contenuti. Una mossa che ha scatenato, a partire dalla notte, le maggiori manifestazioni di protesta degli ultimi giorni, culminate nel pomeriggio con circa centomila persone davanti la Knesset a Gerusalemme. Una prova di forza a cui la destra ha risposto convocando una contromanifestazione sempre davanti al Parlamento.

Il rischio che la situazione precipitasse nell'irreparabile è stato palpabile tutto il giorno e per questo si sono infittiti i colloqui all'interno della maggioranza di governo, visto che il premier ha dovuto innanzitutto convincere i riottosi alleati di ultradestra della necessità di far sbollire gli animi. Dopo il discorso di Netanyahu in tv il sindacato ha subito revocato lo sciopero mentre l'opposizione si è detta disponibile ad accettare la mano tesa del premier.

