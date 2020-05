Israele: oggi Netanyahu passa dalla riunione di governo all’udienza in tribunale

Al termine della prima riunione del governo di unità nazionale, che per numero di ministri ha richiesto un tavolo particolarmente lungo nella sala più grande del Parlamento, il premier israeliano Netanyahu passerà nell’aula della Corte distrettuale di Gerusalemme, dove si svolgerà la prima udienza del processo in cui il Capo del governo è accusato di frode, corruzione e abuso di ufficio. Il centrodestra protesta per l’ingerenza del potere giudiziario nella politica, ma a Netanyahu sarà consentito di rimanere in carica fino al verdetto di colpevolezza o di innocenza.







