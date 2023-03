Israele: Paese nel caos. Attesa per intervento di Netanyahu. Possibile rinvio della riforma della “discordia”

Enormi proteste in Israele, e Paese paralizzato dagli scioperi, per dire “no” alla riforma della Giustizia voluta dal governo Netanyahu e chiedere il ritorno del ministro della Difesa Gallant che si era opposto. Bloccati i decolli dall'aeroporto di Tel Aviv, chiuse varie ambasciate nel Mondo. Anche il Presidente Herzog aveva chiesto questa mattina al Premier lo stop dell'iter legislativo; la situazione – del resto - pare ormai fuori controllo. L'Esecutivo sostiene che la riforma serva a riequilibrare una situazione sbilanciata in cui la Corte Suprema è andata spesso oltre le sue prerogative. Per gli oppositori invece si tratta di un attacco alla democrazia e ai diritti civili. Appello del Primo Ministro alla responsabilità, in vista delle manifestazioni convocate in serata a Gerusalemme dai fronti opposti. Una potenziale svolta dalle dichiarazioni del leader di estrema destra Ben Gvir: disponibile a congelare la riforma fino al termine della Pasqua ebraica, ma a patto che si esamini subito la creazione di una “Guardia nazionale” sotto la guida dello stesso ministro per la sicurezza. C'è attesa, ora, per l'intervento di Netanyahu, che potrebbe annunciare il rinvio della riforma fino alla ripresa dei lavori della Knesset.