Israele: peggiorano le condizioni di salute del Presidente palestinese Abu Mazen

Israele: peggiorano le condizioni di salute del Presidente palestinese Abu Mazen.

Uno staff medico israeliano, richiesto dalla segreteria dell’Autorità Nazionale Palestinese, è giunto oggi a Ramallah per visitare il Presidente palestinese Abu Mazen, le cui condizioni di salute hanno subìto un peggioramento nelle ultime ore. Il governo israeliano prevede che la morte di Mahmoud Abbas possa causare disordini nei territori palestinesi e portare all’insediamento di Hamas anche in Cisgiordania, a poca distanza da Gerusalemme, con un aumento delle minacce per la sicurezza.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: